Pinto da Costa diz que essência da festa da Taça é jogar onde o sorteio dita

O presidente do F. C. Porto foi, nesta sexta-feira, recebido nos paços do concelho da Câmara de Vila Real. O evento aconteceu no âmbito do jogo que se disputa esta noite (20.15 horas), na capital transmontana, relativo à Taça de Portugal de futebol e que envolve os dragões à equipa local.

"Estamos aqui com todo o gosto. A festa da Taça que não fosse feita no reduto da equipa que foi sorteada não era festa", disse Pinto da Costa, na tarde desta sexta-feira, na autarquia vila-realense.

Enquanto Benfica e Sporting jogam nesta eliminatória perante adversários de escalão inferior em campos neutros, o F.C. Porto vai mesmo defrontar o Vila Real na própria casa do clube transmontano.

"Vir aqui é que é a essência da festa da Taça", realçou o líder portista, desejando que o jogo "seja uma verdadeira festa".

O papel do F. C. Porto na colaboração da organização do jogo foi também destacado por Rui Santos, líder da autarquia de Vila Real. "Agradeço o esforço e colaboração do F. C. Porto, na preparação deste encontro", destacou o edil, satisfeito por o desafio decorrer no Monte da Forca.