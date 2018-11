Pinto da Costa diz que Governo ignora "quase todos os clubes menos um"

JN Hoje às 19:47 Facebook

Pinto da Costa, que marca presença, esta sexta-feira, no 15.º aniversário da Casa do F. C. Porto Dragões do Oeste, nas Caldas da Rainha, rejeitou falar sobre o mau momento do Benfica. ​​​​​

O presidente do F. C. Porto Pinto da Costa está de visita, esta sexta-feira, à casa do F. C. Porto Dragões do Oeste, para participar nas comemorações do 15.º aniversário. Após ter sido recebido na Câmara Municipal das Caldas da Rainha, o líder dos dragões aproveitou para destacar o apoio dos adeptos. "As pessoas merecem a minha admiração e o meu respeito pelo que lutam e por levarem o nome do F. C. Porto por este país fora", começou por dizer.

Questionado sobre as últimas 48 horas do Benfica, Pinto da Costa rejeitou tecer qualquer tipo de comentário.

"Não acompanhei, nem tenho de acompanhar. Só tenho de acompanhar o F. C. Porto. Não me vou pronunciar sobre as crises dos outros, nem sobre um clube que esteja num momento menos feliz", afirmou.

Pinto da Costa usou ainda da palavra para tecer críticas ao Governo por "ignorar o F. C. Porto" e nunca ter felicitado os azuis e brancos ao longo dos seus 125 anos.

"Os Governos, e, em especial este, ignoram quase todos os clubes menos um. O F. C. Porto pagou no ano passado de impostos, diretos e indiretos, através dos impostos que pagamos dos jogadores, 42 milhões de euros. Se o Governo não tem respeito pelo que o F. C. Porto fez, não tendo sequer endereçado os parabéns através de qualquer membro nos seus 125 anos, podia ao menos o Ministro das Finanças ter-nos felicitado por sermos um bom cliente".