Pinto da Costa diz que Herrera pediu seis milhões de euros para renovar

Herrera, capitão de equipa do F. C. Porto, parece estar mesmo de saída do clube. A mensagem lê-se nas entrelinhas de uma intervenção de Pinto da Costa, durante a conferência de imprensa para a apresentação das contas portistas, que estão em linha com o"fair-play" financeiro.

O F. C. Porto apresentou, esta quinta-feira de manhã, as contas relativamente ao exercício de 2017/18. No momento em que os jornalistas questionavam o administrador da SAD portista, Fernando Gomes, sobre a situação de jogadores como Herrera e Brahimi, Pinto da Costa tomou a palavra.

"O F. C. Porto só tem uma parte do passe do jogador, que pediu seis milhões de euros para renovar", disse o presidente da F. C. Porto SAD. Uma simples frase que deixa antever a saída de Herrera, que a partir de janeiro é livre de assinar, a custo zero, com qualquer clube.

"Se o tivéssemos vendido não recebíamos tudo, porque só temos parte do passe, mas se pagássemos o que ele queria para a renovação éramos nós que pagávamos tudo e tínhamos de distribuir", explicou Pinto da Costa.

A saída só poderá concretizar-se após a conclusão do contrato, em junho de 2019. O Real Madrid, treinado por Julen Lopetegui, é um dos alegados pretendentes à contratação daquele jogador mexicano.

Saldo negativo de 17,2 milhões de euros em linha com o "fair-play" financeiro

A intervenção de Pinto da cingiu-se a este momento. A apresentação das contas coube a Fernando Gomes, que anunciou um saldo negativo de 17,2 milhões de euros, dentro do que foi acordado com a UEFA, em respeito ao acordo de "fair-play" financeiro.

"Este ano, as metas voltaram a ser cumpridas com alguma folga. O nosso acordo com a UEFA envolve quatro anos e este é o segundo ano. Apesar dos resultados não serem aqueles que desejaríamos, não é possível passar rapidamente para resultados positivos depois um ciclo muito negativo sem colocar a causa a competitividade das equipas de futebol", fez notar o administrador.

Sob vigilância da UEFA, o F. C. Porto estava autorizado a ter um prejuízo de até 20 milhões de euros, no exercício de 2017/18, contra os 30 milhões de "plafond" que teve em 2016/17. Para o próximo exercício, 2018/19, o limite máximo é de 10 milhões de euros.