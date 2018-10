Pinto da Costa diz que seleção e Real Madrid também acreditaram em Lopetegui

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:48 Facebook

Jorge Nuno Pinto da Costa apresentou, esta terça-feira, o novo livro "Até ao Mar Azul" e explicou a aposta em Lopetegui, em 2014, para orientar o plantel azul e branco.

"Eu disse que tinha esperança que íamos virar a página. E tinha. Esteve quase e também sabemos, se não somos incoerentes, o que se passava que também dificultou isso, portanto não retiro uma vírgula. E não fui só eu a acreditar, porque a seleção de Espanha acreditou e são muito mais espertos do que eu. O Real Madrid também acreditou e, agora, não sei se mais alguém vai acreditar... Fui o pioneiro a acreditar e portanto não me sinto isolado", explicou o presidente dos azuis e brancos, deixando elogios a Sérgio Conceição, que estava na plateia.

"Hoje, todos sem exceção dão essa decisão como uma das melhores que tomei em prol do F. C. Porto. Essa foi uma página especial. O mar azul que o Sérgio tirou da Foz e trouxe para o Dragão inundou a cidade. E nesse mar azul englobo toda a gente que viveu os anos do F. C. Porto. Os anos maus, os tais quatro primeiros anos deste livro, porque houve muita resistência e vontade de mudar. E, hoje, sabe-se o que aconteceu e o que tivemos de lutar para inverter a situação".

Pinto da Costa recordou também a conquista do último campeonato, o primeiro com o treinador Sérgio Conceição, salientando que "valeu por cinco".

"Foram cinco anos em que só ganhámos um campeonato nacional de futebol, mas que valeu por cinco. Valeu por cinco. Não é preciso dizer mais nada. Os momentos de maior felicidade nos 36 anos de presidência foram o primeiro campeonato ganho, Viena, o museu, a inauguração do estádio e o campeonato que ganho em maio", concluiu.