Pinto da Costa diz que será presidente enquanto sócios quiserem e Deus permitir

Pinto da Costa reiterou, na noite desta sexta-feira, a vontade de prosseguir à frente dos destinos portistas. "Não sou de abandonar", disse o líder dos dragões, numa festa promovida pela Casa do F. C. Porto de Felgueiras.

"Enquanto Deus me der saúde e vocês quiserem serei presidente", disse Pinto da Costa.

O líder dos dragões falava, no âmbito de um jantar convívio que decorreu, na noite desta sexta-feira, em Felgueiras, organizado pela Casa do F. C. Porto daquele concelho.

Depois de ter dito, há poucos dias, que os portistas tinham de encarar com naturalidade a própria saída de funções, Pinto da Costa sossegou as cinco centenas de simpatizantes azuis e brancos, reiterando a vontade de se manter à frente dos destinos do clube.