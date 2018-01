Pinto da Costa e a "afirmação do portismo"

JN Ontem às 22:37 Facebook

Presidente do F. C. Porto pede "justiça em campo e fora dele" numa semana em que vai reunir com os deputados portistas na Assembleia da República.

Na página que assina, mensalmente, na revista Dragões, Pinto da Costa diz esperar que esta seja uma "semana de afirmação do portismo", a propósito da presença do clube na "final four" da Taça da Liga e do convívio com os deputados adeptos do F. C. Porto, agendado para quinta-feira, em Lisboa.

"Tratando-se de dois momentos distintos, ainda assim faz todo o sentido evocar esta imagem da roda - que os nossos jogadores formam no final de cada partida - para, em comunhão com os nossos sócios e adeptos, desejar que esta seja uma semana de afirmação do portismo. Dentro e fora de campo, em torno dos valores da verdade e da solidariedade que defendemos", escreveu o dirigente máximo dos dragões.

"Se no terreno do jogo e nas bancadas de Braga não tenho a menor dúvida que a roda vai exercer a sua poderosa força para motivar a nossa equipa, por que não haveria de alimentar a mesma esperança quanto à roda de deputados portistas que se reunirá em Lisboa? [...]", acrescentou, em aparente alusão ao caso dos emails.

"Será, pois, esta nossa roda, símbolo de partilha e compromisso, que nos fará avançar. Sendo certo que ela, a roda, não convoca apenas os nossos atletas. Também nos convoca a nós, adeptos, para nos unirmos nesta luta para que as nossas equipas disputem todas as competições desportivas em igualdade de condições e oportunidades. Com justiça em campo. E fora dele".