Pinto da Costa: "É a guerra que temos de manter"

Miguel Pataco Ontem às 22:59, atualizado hoje às 01:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do F. C. Porto voltou, esta terça-feira, a abordar o caso dos emails, lembrando que as denúncias feitas, ao longo dos últimos meses no Porto Canal, já não são negadas por ninguém e garantindo que os dragões vão continuar a "lutar pela verdade no futebol português".

No habitual jantar de Natal organizado pela Comissão de Recandidatura, o líder portista recebeu uma réplica do troféu da Taça dos Campeões Europeus conquistada em 1987 e uma caneta em prata, aproveitando o momento para dar a primeira alfinetada ao Benfica. "É muito útil, porque, como não tenho email, continuo a escrever com caneta", afirmou Pinto da Costa, voltando, depois, ao tema.

"Hoje toda a gente compreende como foram construídas muitas das vitórias de um nosso adversário. Assumimos a missão de denunciar, só com a verdade - porque já ninguém duvida da veracidade dos emails -, e foi isso que fizemos", lembrou, garantindo que a contratação de Sérgio Conceição deu "mais Porto ao F. C. Porto".

"Este ano estamos mais esperançados no título. Mas temos a memória bem fresca, porque sabemos o que se passou na Vila das Aves e no Dragão [no clássico com o Benfica]. Temos de estar atentos. Se não houver mais episódios como esses, não tenho dúvida que estaremos nos Aliados a festejar", prometeu o líder azul e branco aos muitos sócios presentes no jantar.

"O F. C. Porto é a luta pela verdade, é a luta contra aqueles que, por e-mail ou nos microfones, lutam contra o futebol português", garantiu Pinto da Costa, utilizando o exemplo de um antigo internacional português e ex-glória do Benfica para exemplificar a convicção portista: "Não há ninguém neste mundo que prove que os emails não são verdade. Tentam mentir, tentam difamar, porque estão preocupados e sabem que é verdade. Alguns, com muita história no clube, como António Simões, já se envergonham da atitude de determinadas pessoas. É essa guerra que temos de manter, para que a verdade do futebol não possa deturpar mais um campeonato, como deturpou outros", finalizou.