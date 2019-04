Pinto da Costa e a luta pelo título: "Não há de ser sempre o Bruno Paixão no VAR"

Arnaldo Martins, em Liverpool Hoje às 23:29 Facebook

O presidente portista falou aos jornalistas após o jogo com o Liverpool. Criticou a arbitragem e voltou a puxar do trabalho de Bruno Paixão como videoárbitro no Feirense-Benfica.

Na zona mista de Anfield, Pinto da Costa elogiou a exibição dos dragões frente ao Liverpool, apesar da derrota desta terça-feira.

"O Casillas? Hoje não teve muito que fazer, esteve de folga. Sofremos um golo na primeira vez que o Liverpool passou do meio-campo", referiu o líder dos dragões, que apareceu de telemóvel em punho com imagens da entrada de Salah sobre Danilo e deixou críticas ao árbitro: "Este lance é arrepiante, é para partir uma perna. E ainda houve um penálti que não foi assinalado".

O presidente portista também falou quando o assunto foi a luta pelo título na Liga para recordar o Feirense-Benfica e a prestação de Bruno Paixão como videoárbitro.

"Temos que ganhar os seis jogos e esperar que o Benfica não ganhe todos. Também não há de ser sempre o Bruno Paixão no VAR", disse Pinto da Costa.