Pinto da Costa: "É mais normal ganhar na Luz do que nos Barreiros"

O presidente do F. C. Porto fez questão de lembrar que os dragões ainda não ganharam nada, apesar da euforia dos adeptos que se seguiu ao triunfo frente ao Marítimo, resultado que deixou a equipa de Sérgio Conceição a um empate do título nacional de 2017/18.

"Ainda não ganhámos nada. Falam-se das coisas depois de acontecerem, não antes", começou por dizer Pinto da Costa à saída do estádio do Marítimo, mas não escondeu a felicidade por ter ultrapassado um dos obstáculos finais e deixou uma indireta ao rival Benfica.

"Sempre que ganhamos fico satisfeito, em qualquer terra. Na Luz de uma maneira especial, mas é mais normal ganhar na Luz do que aqui [Estádio dos Barreiros, no Funchal]. Portanto, fiquei satisfeito", finalizou o presidente dos dragões.