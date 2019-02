Pinto da Costa e o Benfica: "Vamos jogar para ganhar"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:58 Facebook

No editorial da revista "Dragões" do mês de fevereiro, o presidente do F. C. Porto lamentou o episódio em Tondela e aponto ao clássico de sábado, frente ao Benfica, mostrando-se confiante na vitória azul e branca.

"Há quem não continue a perceber que os adeptos são essenciais ao futebol e o que aconteceu ao Tondela, com milhares de portistas a só terem acesso ao recinto já com o jogo em andamento é muito triste. Defender o futebol e as competições é zelar para que não volte a repetir-se", começou por escrever Pinto da Costa, que também elogiou a "grande exibição" da equipa frente ao Braga, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, e mostrou-se confiante para o clássico de sábado frente ao Benfica.

"Já no sábado vamos receber o maior rival no campeonato, num jogo com tradição e que todos os adeptos apreciam. Vamos encher o Dragão e viver as emoções de uma partida entre duas grandes equipas, com a certeza de que, como sempre, vamos jogar para ganhar e aumentar a vantagem na liderança do campeonato", vincou.