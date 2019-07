Pinto da Costa e o novo camisola 8: "Fica-lhe muito bem"

Hoje às 22:32 Facebook

Na receção de Shoya Nakajima, presidente do F. C. Porto elogiou a elegância do craque japonês e atirou-se às "aves de rapina" que "não podem ver uma camisa lavada".

"Há muito que tínhamos este jogador referenciado e tudo se conjugou para ele vestir pela primeira vez a a camisola do F.C. Porto, que, aliás, lhe fica muito bem", disse Pinto Costa.

O presidente do F. C. Porto também elogiou a elegância do jogador japonês fora dos relvados: "Ele tinha outras possibilidades, mas demonstrou desde o primeiro dia que queria vir para o F. C. Porto. É um jogador à Porto".

O atacante japonês transferiu-se do Al-Duhail (Qatar) e assinou contrato de cinco temporadas. O F. C. Porto pagou 12 milhões de euros por metade do passe. A cláusula de rescisão foi fixada em 80 milhões de euros.