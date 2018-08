Pinto da Costa: "É um grande orgulho acolher a final da Supertaça Europeia"

Sofia Esteves Teixeira 24 Maio 2018 às 16:49 Facebook

Twitter

Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, considerou, esta quinta-feira, ser um "orgulho" para o F. C. Porto o Estádio do Dragão ter sido escolhido para receber a final da Supertaça Europeia, em 2020.

"É um grande orgulho para o F. C. Porto acolher a final da Supertaça Europeia. É uma oportunidade para todos apreciarem a grandiosidade do nosso estádio. Esta atribuição também não seria possível sem o grande prestígio internacional do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes. Vamos proporcionar um grande espetáculo a todos, o que irá prestigiar o F. C. Porto e o futebol português", disse o presidente do clube azul e branco.

O Estádio do Dragão, recinto do F. C. Porto, vai ser o palco da final da Supertaça europeia em 2020, anunciou a UEFA, na sequência da reunião do Comité Executivo do organismo regulador do futebol europeu, esta quinta-feira. O Estádio da Luz, reduto do Benfica, em Lisboa, era candidato a receber a final da Liga dos Campeões da época 2019/2020, mas foi derrotado pelo Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul.