Pinto da Costa e Vieira na cidade do futebol

Presidentes dos clubes da 1.ª Liga estão reunidos para debater a realidade do futebol português

Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira vão participar na reunião entre os presidentes dos clubes da 1.ª Liga, que vai decorrer esta tarde na cidade do futebol, em Oeiras. Os líderes do F. C. Porto e Benfica, respetivamente, são dois dos elementos que vão discutir e ouvir as propostas de Pedro Proença, presidente da Liga, e Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Em cima da mesa estão vários temas do futebol português, entre eles a carga fiscal, calendários e pausas competitivas, limitação de empréstimos e os rendimento das apostas desportivas.

Varandas marca presença

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, também se juntou à reunião, tendo chegado depois dos presidentes do F. C. Porto e Benfica. Os três grandes estão assim representados ao mais alto nível na reunião que tem como base fazer um raio-x ao futebol nacional.