Pinto da Costa elogia campeões de hóquei e atira-se a governantes

Em editorial na revista "Dragões", presidente do F.C. Porto elogia a seleção nacional de hóquei em patins e critica o que considera ser a colagem do ministro da Educação e de o secretário de Estado do Desporto aos campeões do Mundo.

"Não gostei de ver na 'foto de família' o Sr. Ministro da Educação e o Sr. Secretário de Estádio do Desporto. Porquê? Que fizeram eles para que o êxito aparecesse? Estou certo de que nunca terão visto um jogo de hóquei em patins!", escreveu o presidente do F.C. Porto, a propósito do título mundial conquistado pela seleção nacional de hóquei em patins.

"Foram fantásticos no seu valor, exemplares no espírito de grupo, apaixonados por Portugal. Parabéns. Exultei, porque foi justo e muito merecido. [...] Gostei do entusiasmo do povo, e gostei da receção do Sr. Presidente da República à comitiva vencedora. [...] O Sr. Presidente da República não sabe certamente que esses jogadores foram formados em clubes, muitos deles fazendo grande sacrifício. Não sabe certamente que esses dois senhores que estavam a seu lado fazem parte de um governo que estrangula com impostos esses clubes que formam os jogadores", acrescentou Pinto da Costa, referindo-se ao ministro Tiago Brandão Rodrigues e o ao secretário de Estado João Paulo Rebelo.