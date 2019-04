Pinto da Costa "espera vencer" o Liverpool

Hoje às 18:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente dos dragões não esquece os acontecimentos "nefastos" do jogo em Liverpool, mas ainda acredita no apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões.

Pinto da Costa renovou, esta segunda-feira, a confiança na equipa do F. C. Porto para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Liverpool, depois de amanhã.

"A expectativa é sempre positiva, a de esperar vencer. Sabemos que o Liverpool é uma das grandes equipas europeias, estamos em desvantagem até por factos alheios ao próprio jogo, mas vamos acreditar. É com isso espírito que vamos a jogo", declarou o presidente portista, à margem de uma exposição de bilhar, a decorreu no museu do Estádio do Dragão.

O líder dos dragões espera, ainda assim, uma arbitragem diferente da de Mateu Lahoz, em Anfield, no jogo que o F. C. Porto perdeu por 2-0.

"Espero que o árbitro, seja holandês, chinês e espanhol, atue dentro da normalidade e siga as regras. O que se passou em Liverpool foi nefasto demais para se poder aceitar de cara alegre numa prova tão importante", vincou.

Pinto da Costa também enalteceu o trabalho "muito bem feito" pela secção de bilhar do F. C. Porto.