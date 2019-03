Pinto da Costa: "Estou convencido que não é o último contrato"

Álvaro Gonçalves Hoje às 11:49 Facebook

Pinto da Costa esteve ao lado de Iker Casillas para anunciar a renovação do contrato do guarda-redes e confessou que espera que não seja o último vínculo celebrado entre os dragões e o guarda-redes.

Foi em frente a uma das balizas do Estádio do Dragão que Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, anunciou a renovação do contrato de Iker Casillas por um ano, mais outro de opção. No final do vínculo agora firmado, o guarda-redes terá 40 anos, mas o líder máximo dos azuis e brancos acredita que há mais acordos para fazer entre as partes.

"Estou convencido que não será o último contrato que estamos a fazer. Depende dele e como depende dele acredito que vai ser uma realidade", afirmou Pinto da Costa aos jornalistas, virando-se depois para Casillas. "Estou muito feliz por continuares, por saber que amas o F. C. Porto, a cidade do Porto e desejo as maiores felicidades. Estamos à frente da baliza, mas a minha presença não era necessária porque sabes tomar conta delas", disse, bem disposto, garantindo que foi fácil chegar a um acordo.

"Se o Iker Casillas não quisesse continuar teria que lhe dar, não um Dragão de Ouro, mas um Óscar de cinema porque seria um grande ator. Ele sempre mostrou que ama este clube, a cidade e esta gente. Como ele nunca se moveu por interesses monetários, não tinha a mínima dúvida que a renovação ia ser fácil como foi".

Quanto ao futuro próximo, após ter acertado a renovação de Casillas, Pinto da Costa revelou que gostaria de vero F. C. Porto conquistar todos os títulos. "Qualquer título que o F. C. Porto vença dá-me alegria, mas naturalmente que para o Iker daria um prazer especial ganhar a Taça dos Campeões Europeus em Madrid. Pode parecer impossível, é difícil, mas também era em 1987, 2004 e 2011", recordou.