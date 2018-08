Pinto da Costa falou sobre a sucessão

28 Maio 2018 às 23:34 Facebook

O F. C. Porto trouxe à luz, segunda-feira, algumas das ideias partilhadas por Pinto da Costa no Dia do Clube, que decorreu no passado sábado, no Dragão.

Nesse espaço de convívio, o presidente falou da sucessão. "Alguém disse um dia que, com este presidente, seja qual for o treinador e sejam quais forem os jogadores, temos de ganhar. Mas não é assim. O F. C. Porto tem é que ganhar com qualquer presidente", disse Pinto da Costa.

"O apoio que tenho recebido durante todos estes anos é fundamental, por isso, quem me suceder, e compreenderão que poderá não demorar muito, tem que sentir o mesmo apoio que me dão", acrescentou o presidente portista, que falava no Foyer da Tribuna Presidencial do Estádio do Dragão.

Ao falar durante o "VII dia do Clube", Pinto da Costa falou das várias ocasiões em que esteve para deixar o F. C. Porto, mas foi ficando. "Acho que, desde 1982, só há uma coisa que será eterna: o Estádio do Dragão, que tive felicidade de conseguir tornar realidade", disse o líder da SAD do F. C. Porto.

"O que é necessário é apoiarmos a Direção, o treinador e os jogadores que estiverem cá. E apoiar o presidente. O que está e o que há-de estar. É esse o descanso que gosto de ter quando falo com muitos de nós. E digo de nós porque, além de presidente, sou adepto do FC Porto", acrescentou Pinto da Costa.