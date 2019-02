Pinto da Costa foi ao balneário do árbitro no fim do Moreirense - F.C. Porto

Hoje às 17:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, e Luís Gonçalves, diretor desportivo do clube, foram ao balneário da equipa de arbitragem, no fim do duelo entre o Moreirense e os dragões, disputado em Moreira de Cónegos, na última sexta-feira.

"No final do jogo o diretor do clube visitante, Sr. Luís Gonçalves, e o senhor presidente do mesmo clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, dirigiram-se se ao balneário da equipa de arbitragem de forma rápida para se despedirem da mesma", pode ler-se, no relatório da equipa de arbitragem, em texto escrito pelo quarto árbitro, António Filipe Alves.

O relatório dos jogos da 21.ª jornada do campeonato foi publicado no site da Federação Portuguesa de Futebol.