Pinto da Costa: "Há quem persista em jogar por fora"

O presidente do F. C. Porto afirmou, esta quarta-feira, que "há quem insista em jogar por fora" e garantiu que o F. C. Porto tudo vai fazer até ao fim da época para conquistar os objetivos.

No editorial da revista "dragões" do mês de março, Pinto da Costa assinalou os 60 anos sobre o "caso Calabote" e salientou que, seis décadas depois, "não se pode dizer "que as artimanhas sejam uma recordação longínqua", deixando a promessa que o F. C. Porto tudo vai fazer para conquistar os objetivos que restam até ao final da época.

"[O caso Calabote] É um exemplo dos obstáculos que o F. C. Porto tem de enfrentar, muitas vezes muito mais difíceis de ultrapassar do que o valor dos nossos adversários. Seis décadas depois, não podemos dizer que as artimanhas sejam uma recordação longínqua, porque infelizmente os últimos anos mostraram como há quem persista em jogar por fora. Faltam dois meses para terminar a época e vamos lutar nesta reta final para atingir os nossos objetivos, com o desejo de que os jogos sejam apenas decididos pelos intervenientes diretos", escreveu o líder dos azuis e brancos.

Pinto da Costa abordou, ainda, o encontro com o Liverpool a contar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.

"Se há competições em que o F. C. Porto se afirma como o clube português mais importante são as provas internacionais. É com orgulho que vamos defrontar o Liverpool nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Sabemos que não será fácil, mas também sabemos que vamos jogar com o objetivo de defender o prestígio do nosso clube e do futebol português", concluiu.