Pinto da Costa: "Há quem prometa títulos de campeão europeu e há quem os conquiste"

Na mais recente edição da revista "Dragões", Pinto da Costa deixou farpas ao Benfica após Luís Filipe Vieira, líder dos encarnados, prometer um título europeu.

"Todos os anos se repete a mesma lengalenga em certa comunicação social. O F. C. Porto tem um plantel fraco, a equipa joga pouco, etc., etc. A verdade é que o F. C. Porto lá vai fazendo o seu caminho, na luta em todas as frentes nacionais e cada vez mais como a única equipa com verdadeira dimensão internacional. Não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas sabemos que temos um plantel que nos garante que vamos competir pelos nossos objetivos", afirmou o presidente dos azuis e brancos.

Aproveitando a promessa de Luís Filipe Vieira, que prometeu um título europeu enquanto fosse presidente do Benfica, Pinto da Costa deixou ainda farpas ao clube encarnado.

"Não vou fazer promessas, como nunca fiz, vamos antes trabalhar juntos para chegar à meta antes dos outros, porque há quem prometa títulos de campeão europeu e há quem os conquiste de facto", atirou.