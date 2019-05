Pinto da Costa: "Há uma taça para ganhar"

Hoje às 16:44 Facebook

"Correr e jogar para ganhar", acrescenta o presidente do F. C. Porto, na perspetiva do último troféu da temporada.

Em editorial assinado na revista Dragões, Pinto da Costa percorrer memórias do clube na segunda prova mais importante do calendário interno.

"Há uma taça para disputar e para ganhar no Jamor", insiste Pinto da Costa, relembrando o triunfo que assinalou o início da temporada, com a conquista da Supertaça, e uma época inteira sempre nas grandes decisões. "Depois da vitória na Supertaça, a abrir a época, depois de uma brilhante campanha na Liga dos Campeões, que nos permitiu integrar o grupo de elite das oito melhores equipas da Europa, e depois de um campeonato discutido palmo a palmo e contra todas as adversidades", observa o presidente portista.

Apelando ao apoio dos adeptos, Pinto da Costa pede a 17.ª Taça de Portugal, para dar "continuidade à história que Yustrich e Hernâni começaram a escrever e que nos recorda nomes de figuras tão brilhantes como os de José Maria Pedroto, Gomes, Artur Jorge, Bobby Robson, Deco, José Mourinho, James Rodríguez e André Villas-Boas, entre muitos, muitos outros".

O Taça de Portugal foi o seu primeiro troféu conquistado por Pinto da Costa, ainda na função de chefe do departamento de futebol, com José Maria Pedroto como treinador. "Vencer é o destino que escolhemos para nós desde os tempos da fundação e é por ele que não nos cansamos de correr, levantando sempre depois da queda. Não vai ser diferente em Oeiras. Vamos correr e jogar para ganhar", concluiu Pinto da Costa.