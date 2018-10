Pinto da Costa: "Inaugurou-se um local que vai ser o orgulho de Albergaria-a-Velha"

JN Hoje às 23:19 Facebook

Pinto da Costa está em Albergaria-a-Velha a inaugurar a Casa do F. C. Porto.

O presidente dos dragões discursou na Casa do F. C. Porto de Albergaria-a-Velha e destacou o ambiente vivido. "Foi um dia magnífico. Está a ser um jantar encantador. Tenho inaugurado dezenas de casas do F. C. Porto, em Portugal e no estrangeiro, mas devo dizer que uma festa tão serena, em que se respira amor pelo F. C. Porto e espírito de confraternização como esta, nunca estive".



O líder dos azuis e brancos, que já tinha falado sobre o mau ambiente que se vive no futebol português quando discursou na Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, aproveitou o novo discurso para voltar a falar sobre o assunto. "Nos tempos difíceis que correm, o desporto em geral e o futebol em particular, passam por momentos difíceis. Enquanto as televisões tiverem na guerra de audiências, e apresentarem certos sujeitos, não podemos melhorar".



Pinto da Costa aproveitou para felicitar os adeptos de Albergaria-a-Velha e perspetivou um futuro risonho para a casa inaugurada, esta quinta-feira. "É necessário que todos os adeptos de Albergaria sintam orgulho na sua casa e participem na vida da sua casa. Assim, um dia, esta casa acabará por vencer o troféu de dragão de ouro das filiais", disse.