Pinto da Costa lamenta que Gil Vicente vá "jogar para o boneco"

O presidente do F. C. Porto disse, esta quarta-feira à noite, que votou a favor da reintegração imediata do Gil Vicente na Liga, decisão essa, contudo, chumbada na Cimeira dos Presidentes.

"Penso que foi uma reunião produtiva, em que foi discutido o caso do Gil Vicente. Havia a dúvida se devia ser já integrado na I Liga ou se teria de esperar pela época 2019/20. Foi decidido que tem de esperar, mas eu lamento pelo Gil Vicente, que é um clube que tem feito muito pelo futebol e que vai passar um ano a jogar para o boneco", disse ao site da Liga.

"O presidente do Gil Vicente compreendeu os argumentos daqueles que votaram contra a reintegração imediata do clube, e que são aceitáveis. No meu caso, votei a favor da reintegração, até porque para o futebol do F. C. Porto não cria qualquer problema e era justo que assim acontecesse", esclareceu.