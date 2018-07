Pinto da Costa: "Na Luz é o F. C. Porto que manda"

26 Abril 2018 às 20:14 Facebook

Twitter

"Podem até apagar-nos as luzes, mas a outra luz, aquela força interior, ninguém extingue. [...] É que, feitas as contas, na Luz é o F. C. Porto que manda", lê-se na crónica assinada pelo presidente do F. C. Porto na revista Dragões.

Na edição de maio da newsletter do F. C. Porto, lançada esta quinta-feira no site oficial do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa fala da mais recente vitória no Estádio da Luz e revisita outros triunfos em casa do rival lisboeta. "Acreditamos em nós, cremos firmemente naquilo que fazemos e quem nos conhece sabe que não somos de baixar os braços, que corremos e lutamos até ao fim. Era isso, tudo isso, que Herrera tinha na ponta do pé direito naquele final de tarde na Luz. [...] Podem até apagar-nos as luzes, mas a outra luz, aquela força interior, ninguém extingue. [...] É que, feitas as contas, na Luz é o F. C Porto que manda", escreve Pinto da Costa.

O presidente do F. C. Porto acrescenta que acredita que a época acabará com festa portista e que o título não fugirá aos dragões, guiados pela tal luz. "É impossível de desligar ou destruir, mesmo com planos a médio ou longo prazo e mais ou menos maquiavélicos, mais ou menos indecentes", afirma Pinto da Costa, também em clara alusão aos processos que envolvem o Benfica.

Pinto da Costa apela ainda à mobilização da nação portista para os "270 minutos" em falta para o final da liga."270 minutos, mais descontos menos descontos, ou três finais é tudo aquilo que nos separa do principal objetivo que traçámos. E é focados e indiferentes à provocação que queremos seguir, voltados para dentro, mas sempre atentos ao que nos rodeia e sempre seguros de que ainda há muitas dificuldades para superar e muitos adversários para vencer. Contamos com o Mar Azul. E, sim, sabemos que nada está ganho ainda", conclui o presidente do F. C . Porto.