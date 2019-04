Pinto da Costa: " Não sou infalível, nem sempre tomei as melhor decisões"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:36 Facebook

No dia em que assinala mais um aniversário na liderança do F. C. Porto, Pinto da Costa fez um balanço do trabalho feito nos últimos 37 anos e deixou uma garantia para o futuro: fazer sempre o melhor pelo F. C. Porto.

"Para se realizar qualquer obra ou qualquer coisa de positivo tem de se ter uma equipa à altura e eu tenho a honra e o privilégio de ter gente excecional comigo, que me ajuda. No dia em que completo 37 anos de presidente tenho de recordar aqueles que comigo iniciaram esta caminhada. Espero que a massa associativa e os adeptos continuem a apoiar-me como me têm apoiado. Só estou aqui porque eles querem, no dia em que não o quiserem não estarei. Tenho consciência de que estou aqui há muitos anos. Nunca pensei estar aqui tantos e em retrospetiva tenho de agradecer a Deus todo o apoio que me deu durante estes anos para poder ter a consciência tranquila de ter feito alguma coisa pelo F. C. Porto", começou por dizer o líder dos azuis e brancos ao Porto Canal.

Pinto da Costa abordou, ainda, o futuro, O presidente, que tem mais um ano de mandato, garantiu que fará o melhor pelo clube azul e branco.

"Todas as decisões que sempre tomei e vier a tomar são com a convicção de que são as melhores para o F. C. Porto. Não sou infalível, nem sempre tomei as melhor decisões, mas podem estar seguros que tomarei sempre aquela que eu penso ser melhor para o F. C. Porto, sem estar a pensar em mim ou em ninguém em particular".