Pinto da Costa: "Ninguém chegou perto da cláusula do Marega"

No dia seguinte ao fecho do mercado de transferências em Inglaterra, o presidente do F. C. Porto diz que o avançado maliano continuará "com toda a naturalidade" a jogar de azul e branco

Para Pinto da Costa é tudo muito simples e claro: "Felizmente, ninguém atingiu o que está no contrato assinado pelo F. C. Porto, pelo Marega e o empresário. O jogador tem uma cláusula de rescisão aceite pelos três... Ninguém a pagou e, obviamente, o Marega continua com toda a naturalidade a jogar no F. C. Porto".

De acordo com o que disse o presidente dos dragões à RTP, nesta sexta-feira, à margem da presença em mais uma etapa da Volta a Portugal, "ninguém chegou" aos 40 milhões de euros contratualmente estipulados na cláusula de rescisão. "Nem sequer perto", vincou. O West Ham era o principal interessado.

"Se nós não quiséssemos que o Marega continuasse, tínhamo-lo deixado sair em condições piores para o F. C. Porto do que aquelas a que seríamos obrigados", concluiu Pinto da Costa.