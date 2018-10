Pinto da Costa: "O futebol não pode ser uma guerra"

JN Hoje às 19:59 Facebook

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, marcou presença, esta quinta-feira, na inauguração oficial da Casa do F. C. Porto de Albergaria-a-Velha.

O presidente dos dragões foi recebido na Câmara Municipal, onde elogiou a região e falou sobre o mau momento que atualmente se vive entre clubes. "A cor não é nenhum complexo porque tive grandes amigos ao longo da vida que tinham cores diferentes da minha. O futebol não pode ser uma guerra. Ele tem de existir para unir as pessoas e unir o país", afirmou Pinto da Costa.



O líder dos azuis e brancos aproveitou para esclarecer quem são os verdadeiros culpados do mau ambiente. "Eu sei que há indivíduos, talvez por necessidade, uma vez que a vida está difícil para todos, que têm de ir para programas televisivos dizer barbaridades e criar um clima que é lamentável. Mas a culpa não é deles. É de quem lhes dá guarida e os deixa espalhar o ódio permanentemente entre as pessoas".