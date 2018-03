Pinto da Costa: "O nosso clássico é o jogo com o Belenenses"

Hoje às 22:14 Facebook

Presidente do F. C. Porto desvalorizou jogo com o Benfica, na 30.ª jornada da Liga, que poderá decidir o título nacional, preferindo centrar-se no encontro com o Belenenses, no dia dois de abril.

Pinto da Costa marcou presença na inauguração de um novo espaço de apoio ao F. C. Porto, a "Tertúlia do Dragão", que funciona como uma espécie de casa portista na Invicta. À margem da cerimónia, o presidente dos azuis e brancos comentou a atualidade desportiva, centrando unicamente o foco no próximo jogo da Liga, frente ao Belenenses.

O presidente do F. C. Porto manifestou o desejo de regressar à "Tertúlia do Dragão" quando cumprisse 36 anos de presidência, precisamente daqui a um mês, no dia 23 de abril, e foi explícito quando questionado sobre o lugar onde pretende estar em maio, no fim do campeonato. "Quero festejar o título com todos os portistas, em todo o lado", frisou o líder dos azuis e brancos, que desvalorizou o clássico com o Benfica, quando ainda faltam três jornadas para o duelo entre dragões e águias.

"O nosso clássico é o jogo com o Belenenses. É, por tradição, um jogo muito difícil e é nele que estamos a pensar", afirmou, Pinto da Costa, escusando-se a comentar se a paragem das provas nacionais foi benéfica para os dragões. "Não sou expert em preparação física e, por isso, não sei se é boa ou má", disse.

Pinto da Costa escusou-se a comentar as declarações de Bruno de Carvalho, presidente do Sporting que pretende que as imagens do VAR sejam transmitidas nos ecrãs dos estádios. "Estou na tertúlia do dragão e não do leão. Não vou comentar essas declarações por mais importantes que sejam", concluiu.