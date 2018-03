Pinto da Costa: "O Sérgio tem sido um mestre na gestão do plantel"

MIGUEL PATACO Hoje às 00:41 Facebook

Depois da vitória sobre o Sporting, o presidente do F. C. Porto elogiou a qualidade do clássico, mas lembra que há muitas batalhas pela frente.

O presidente do F. C. Porto tinha acabado de assistir à vitória do F. C. Porto sobre o Sporting (2--1), no "melhor clássico da época", quando, em declarações ao JN, elogiou a forma como Sérgio Conceição tem gerido o plantel dos dragões e, à semelhança do treinador, fez questão de lembrar que nada está conquistado. Mas, admitiu, "é melhor ter cinco e oito pontos de vantagem" do que "estar atrás dos rivais".

