Pinto da Costa ouvido no DIAP por queixa contra Pedro Guerra

Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, e Luís Gonçalves, diretor-geral do futebol dos dragões, estiveram, esta terça-feira, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto a prestar declarações, no âmbito de uma queixa apresentada pelos portistas contra o comentador Pedro Guerra.

O JN sabe que esta deslocação deve-se a um processo movido pelo F. C. Porto contra o comentador benfiquista Pedro Guerra, por afirmações feitas no programa "Prolongamento", da TVI 24.

Além de Pinto da Costa, também Luís Gonçalves, diretor-geral da SAD dos azuis e brancos, prestou declarações no DIAP.