Pinto da Costa: "Pelas mãos de Sérgio Conceição, construímos um mar azul"

Na noite em que o plantel azul e branco foi recebido na Câmara Municipal do Porto, o presidente dos dragões foi homenageado com a Medalha de Honra da Cidade do Porto, pelo trabalho feito no clube ao longo dos últimos 36 anos.

"A cidade do Porto está hoje a fazer justiça a um dos seus mais ilustres cidadãos. É de tal maneira evidente a contribuição de Pinto da Costa para a cidade, que seria pouco dizer alguma coisa, porque haveria muita coisa que ficaria por dizer. Estamos a fazer justiça", começou por dizer Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.

Foi com emoção que o líder máximo dos dragões recebeu as palavras do autarca e a medalha de honra. "Recebi, com emoção, pela boca da minha filha, a sua intenção de me atribuir esta medalha. Fiquei muito feliz, porque, como sabem, amo o Porto desde os primeiros anos da minha vida. Sabendo que a proposta foi aprovada na vereação e na Assembleia Geral e não houve uma única abstenção, leva-me a dar-lhes um grande abraço", começou por agradecer.

De medalha ao peito, Pinto da Costa fez ainda questão de salientar o regresso dos festejos dos dragões aos Paços do Concelho, 19 anos depois.

"Foi uma feliz coincidência receber esta medalha quando voltamos a celebrar título nos Paços do Concelho 19 anos depois. Dezanove anos foi muito tempo, não só nos anos em que não vencemos, como nos anos em que encontrámos as portas fechadas. Felizmente que, tal como em 1999, temos à frente da Câmara um homem que ama a cidade do Porto", vincou.

O presidente do F. C. Porto concluiu o discurso deixando elogios ao treinador Sérgio Conceição: "As nossas cores são azul e branco, porque o nosso fundador quis que tivéssemos as cores da bandeira nacional, para que fossemos um clube nacional. E pelas mãos de Sérgio Conceição, construímos um mar azul que nos levou ao título esta época. Nunca esquecerei este dia".