Pinto da Costa: "Perdendo o campeonato haverá uma certa frustração, mas..."

O presidente do F. C. Porto evoca Inocêncio Calabote na análise a este campeonato que termina no próximo fim-de-semana. "Daqui a 30 anos ainda se vão lembrar que o campeonato de 2019 foi decidido na Feira, em Braga e em Vila do Conde. Esta é a realidade", vincou Pinto da Costa.

"Para quem esteve quatro anos sem ganhar nada, esta não pode ser considerada uma época má. Para as nossas expectativas e desejos, que é ganhar tudo ou quase tudo, perdendo o campeonato haverá uma certa frustração, mas também temos de ver como é que perdemos o campeonato", afirmou Pinto da Costa, passando, depois, aos casos de arbitragem que, do seu ponto de vista, foram cruciais para a vantagem que o Benfica leva na corrida pelo título de campeão.

Deixaram de apitar e para estarem calados e não protestarem meteram-nos no VAR

"Em termos de resultados, chegámos ao momento crucial, depois do F. C. Porto-Benfica, com dois pontos de atraso. Essa reta final defino-a da seguinte forma: o F. C. Porto teve um empate anormal em Vila do Conde, porque dois penáltis claríssimos não foram marcados. Houve uma influência direta da arbitragem e do VAR nesse empate. Depois do clássico, o campeonato decidiu-se em três sítios: Vila da Feira, Braga e Vila do Conde. São três jogos onde ainda gostava de saber quem, a partir daí, foi buscar os padres à sacristia. O que vimos? O Conselho de Arbitragem, e bem, verificou no final da época passada que havia árbitros que não tinham as mínimas condições para apitar: o senhor Bruno Paixão e o senhor Bruno Esteves. Deixaram de apitar e para estarem calados e não protestarem meteram-nos no VAR. Agora, um indivíduo que não tem categoria para arbitrar não pode ir para o VAR, que tem tanta ou mais influência nos resultados", considerou o presidente portista em entrevista ao jornal "O Jogo".

"No Feirense-Benfica, quando tocou a reunir, quem foram os intervenientes? O senhor João Pinheiro, que toda a gente conhece do seu envolvimento nos emails. Foram ressuscitá-lo para esse jogo e tiveram a peregrina ideia de ressuscitar o senhor Bruno Paixão para o VAR, tendo influência direta ao anular um golo limpo ao Feirense e ao inventar um penálti que deu a vitória ao Benfica", arrancou o presidente portista, vincando que não compreende o "critério de nomeações" dos árbitros. "Podem castigar-me...", salientou para prosseguir, depois, com os casos do Braga-Benfica.

O senhor João Pinheiro vai para o VAR, o tal que mandava emails ao fulano daquela geringonça toda. O que aconteceu? Um penálti que não existe, outro que existe e não é marcado, uma agressão, nas barbas do árbitro, do João Félix, que dava o segundo amarelo

"O senhor João Pinheiro vai para o VAR, o tal que mandava emails ao fulano daquela geringonça toda. O que aconteceu? Um penálti que não existe, outro que existe e não é marcado, uma agressão, nas barbas do árbitro, do João Félix, que dava o segundo amarelo. E o Benfica passou lá. E agora, na reta final, quem foram buscar? O senhor Luís Godinho, no conceito deles pode ser um excelente árbitro, mas foi o árbitro que, em Moreira de Cónegos, expulsou o Danilo por ter ido contra ele quando ia a recuar ou que, no final de um famoso V. Setúbal-Benfica, marcou um penálti que deu a vitória e que todos contestaram".

Por fim, na abordagem às arbitragens mais polémicas desta ponta final do campeonato, Pinto da Costa mostrou-se surpreendido pelas nomeações para árbitro e VAR do Rio Ave-Benfica da pretérita jornada do campeonato: "Havia tantos jogos importantes na I e na II Liga e o senhor Luís Godinho, que eles consideram um árbitro de primeira, foi para o VAR? Foi, mas para não ver. E o senhor Hugo Miguel, que foi o árbitro que aos 44 minutos, em Alvalade, fechou os olhos ao segundo amarelo [a Bruno Fernandes], vai fazer este jogo. Pelo amor de Deus".

Só espero que na final da Taça de Portugal não apareça nenhum destes senhores porque seria o reconhecimento de que vale a pena errar a favor do Benfica

Relativamente aos jogos em que o F. C. Porto terá sido beneficiado pela arbitragem, Pinto da Costa não tem dúvidas: "Uma mentira cem vezes torna-se verdade. É uma tristeza que não haja um mínimo de verdade desportiva nos jogos da Feira, Braga e de Vila do Conde".

Posto isto, o presidente dos dragões expressou um desejo relativo à final da Taça de Portugal, entre o Sporting e o F. C. Porto, que encerra a temporada: "Só espero que na final da Taça de Portugal não apareça nenhum destes senhores porque seria o reconhecimento de que vale a pena errar a favor do Benfica".

A terminar, Pinto da Costa dá o benefício da dúvida ao presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. "Não tenho a mínima dúvida de que o senhor Fontelas Gomes é uma pessoa séria. Agora, no que diz respeito a confiar nas suas nomeações, das duas uma: ou está a ser pressionado, ou, se não está, então tenho de mudar [a opinião], porque considero que não tem sido capaz de ter decisões que se justifiquem", concluiu.