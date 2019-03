João Faria Hoje às 17:52 Facebook

O presidente do F. C. Porto fez questão de receber, nesta sexta-feira, a seleção do Brasil, à chegada ao Estádio do Dragão, para o treino de adaptação ao recinto que, neste sábado, recebe o particular entre o escrete e o Panamá.

Pinto da Costa saudou não só os futebolistas Alex Telles e Militão, que fazem parte do plantel, como também os ex-jogadores dos azuis e brancos Casemiro, Danilo e Alex Sandro.

O amigável entre o Brasil e o Panamá está agendado para as 17 horas deste sábado.