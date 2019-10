Pinto da Costa recorda episódio: "Deixe estourar a bomba"

JN Hoje às 18:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, falou esta quarta-feira sobre o duelo com o Feyenoord e recordou um episódio de 1993/94.

"As perspetivas são as do costume. Tentar ganhar. Mas estamos conscientes das dificuldades. Tenho boas recordações deste estádio. Foi aqui que nos qualificamos para a Liga dos Campeões, com um 0-0. Se ganharmos amanhã, gostava de dedicar a vitória à memória de duas pessoas que estiveram aqui há 26 anos, Ivic e Rui Filipe, e que nos ajudaram a conseguir esse bom resultado", começou por dizer o líder dos dragões ao Porto Canal.

A equipa azul e branca e o Feyenoord cruzaram-se apenas uma vez numa eliminatória europeia. Foi em 1993/94, com Ivic no comando da equipa técnica. Na primeira mão, Domingos Paciência marcou o golo que deu o triunfo ao F. C. Porto e, já na segunda mão, na Holanda, o ambiente no Estádio De Kuip foi infernal. Pinto da Costa recordou um episódio desse dia.

"Às duas da manhã, foram-nos dizer que havia uma ameaça de bomba e o responsável do hotel queria que os jogadores acordassem, mas eu percebi que era tanga, era para perturbar o descanso da equipa. Se fosse uma bomba a sério, não eram os donos do hotel que vinham avisar, mas a polícia. E disse-lhe: 'Já ouvimos muitas bombas, mas a dormir não. Deixe estourar a bomba'. Tinha razão porque, que eu saiba, nunca estourou bomba nenhuma", contou.