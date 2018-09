Pinto da Costa revela mensagem de Mourinho

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:44 Facebook

Pinto da Costa revelou, esta segunda-feira, uma mensagem enviada por José Mourinho a recordar o feito de 2004, quando a equipa azul e branca conquistou a Liga dos Campeões.

O presidente do F. C. Porto, que está em Gelsenkirchen a acompanhar a equipa que na terça-feira defronta o Schalke 04 em jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, recordou a conquista de 2004, quando o F. C. Porto venceu a Liga dos Campeões frente ao Mónaco, e revelou uma mensagem enviada por José Mourinho.

"Foi uma noite fantástica. Ganhámos ao Mónaco, que para chegar à final tinha eliminado o Chelsea e Real Madrid. Foi uma noite memorável, que todos não esquecem. Curiosamente, quando vinha para aqui, recebi mensagem do José Mourinho a dizer: 'Presidente, que voltemos ao mesmo resultado de 2004, um abraço.' É uma forma de mostrar que realmente também ele viveu isto intensamente e não esquecerá aquela noite fantástica", disse Pinto da Costa em declarações ao Porto Canal.

O F. C. Porto volta, na terça-feira, a um palco marcante, já que foi no Veltins-Arena que conquistou a Liga dos Campeões em 2004, frente ao Mónaco.