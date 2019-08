Pinto da Costa: "Sente-se nas palavras de muitos o ódio pelo F. C. Porto"

Ontem às 23:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente dos dragões, Jorge Nuno Pinto da Costa, reuniu-se, esta noite de sexta-feira, com membros das Casas do F. C. Porto de todo o Minho, um evento que juntou mais de 1700 pessoas na Quinta da Malafaia, em Esposende.

Perante um público entusiasta e eufórico, o dirigente máximo dos azuis e brancos mostrou-se comovido pela receção que teve por parte dos adeptos e aproveitou o momento para dar umas "bicadas" aos comentadores desportivos e agradecer o apoio na Rússia.

"Estou aqui de coração aberto, encantado por estar no meio de vós, hoje é um dia muito importante para o F. C. Porto, diria até que pode ser um dia para que os responsáveis deste país meditem um pouco. Sem darmos conta, todas as casas do Minho do clube juntaram-se e mostraram ao país como pode ser bonita e profícua a regionalização em Portugal", começou dizer Pinto da Costa, num discurso que se prolongou por 20 minutos.

Rapidamente, o presidente dos dragões direcionou o foco para comentadores desportivos. "Quem liga as televisões e vê alguns debates teoricamente de desporto ou futebol sente nas palavras de muitos o ódio que nutrem pelo F. C. Porto", disparou o dirigente, continuando o ataque: "Sentem a vontade de que o F. C. Porto não vença, são incapazes de dar mérito a quem o tem se for de azul e branco".

Somos melhores, somos maiores e somos muitos

"Mas é por isso que somos maiores, porque somos melhores, somos maiores e somos muitos, porque cada um de nós ama o F. C. Porto. Tenho grande orgulho ao fim de 37 anos de presidente de poder sentir, sempre que vou a estas deslocações, sempre que faço visitas, e encontrar sempre coisas novas. Saio daqui sempre com vontade redobrada que o F. C. Porto seja cada vez maior e a acreditar no futuro. Para alegria de todos nós, mas sobretudo pelas nossas crianças, valem a pena os sacrifícios todos que se fazem", acrescentou Pinto da Costa.

O presidente agradeceu ainda o apoio recebido em Krasnodar, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Temos de mostrar sempre que estamos unidos

"Há dois dias, deslocámo-nos à Rússia para um jogo importante, não era possível levar adeptos, não havia vistos, que são necessários e indispensáveis para entrar no país. Não havia tempo, mas mesmo assim fiquei realmente contente porque encontrei lá, num pequeno local da bancada, 40 portugueses, 40 Super Dragões, que foram através do visto alcançado em Paris para Turquia, Moscovo e finalmente para ver o jogo. Quero deixar uma palavra de estímulo e agradecimento aos Super Dragões pelo pelo esforço em acompanharem o F. C. Porto", salientou, deixando uma mensagem a todos os portistas: "Nós temos de mostrar sempre que estamos unidos, não podemos deixar de estar vigilantes, cada vez é mais difícil, por isso temos de possuir uma equipa que nos dê garantias, como a atual dá, para termos êxito e podermos lutar por qualquer título em qualquer prova".