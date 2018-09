Pinto da Costa: "Sérgio Conceição perdeu 50% do salário para treinar o F. C. Porto"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:33 Facebook

Na gala dos Dragões de Ouro deste sábado, que decorreu no Coliseu do Porto, Pinto da Costa garantiu que a distinção atribuída a Sérgio Conceição não foi devido à conquista do título nacional.

"Não é fácil para mim controlar as emoções de uma noite maravilhosa, em que se viveu tanto nas imagens como nas presenças em palco, a história do F. C. Porto. Quando há 125 anos se fundou o clube, tiveram a perceção do que se estava a criar. Queriam que as cores fossem o azul e branco porque eram as cores da bandeira nacional. Sabiam que o F. C. porto se ia impor no país e ser um embaixador de Portugal no mundo. Hoje, em cada um eu vi a vida do F. C. Porto no devido tempo. A expansão do nosso clube em Portugal não poderia estar melhor representada", começou por dizer Pinto da Costa.

O presidente dos azuis e brancos deixou uma palavra a cada um dos premiados, garantindo ter-se surpreendido com Iker Casillas.

"Casillas? o que se pode dizer mais? Nada. Foi campeão do mundo, e da Europa por Espanha, foi campeão de Espanha e foi, o mais importante, campeão pelo F. C. Porto. Mas este atleta sem igual podia ter a vaidade que muitos têm sem ter o palmarés, impressionou me desde a primeira hora que o conheci", disse.

Relativamente a Sérgio Conceição, que este sábado foi considerado o treinador do ano, Pinto da Costa destacou o amor do técnico pelo clube e salientou que a distinção não foi atribuída pela conquista do título nacional.

"Foi treinador do ano não por ser Campeão Nacional, mas porque há valores que superam os resultados desportivos. Quando no dia 27 de maio, no dia em que comemorávamos os 30 anos da vitória de Viena e eu lhe perguntei se queria ser o treinador do F. C. Porto, a resposta dele, que ainda tinha um vínculo com outro clube [Nantes], respondeu-me: "Se quer que eu seja, eu sou treinador do F. C. Porto. As negociações foram difíceis mas a determinação dele era tão grande que ultrapassamos todas as barreiras. Só perdeu 50% do salário que tinha para ser treinador do F. C. Porto", concluiu.

Eis a lista completa dos Dragões de Ouro 2018:

Casa do F. C. Porto Nacional: Marco de Canaveses

Casa do F. C. Porto Internacional: Londres

Carreira: Fernando Brandão (roupeiro da equipa de futebol)

Quadro do ano: Luís Gonçalves

Atleta Amador do Ano: Pedro Cardoso (ténis de mesa/deficiência intelectual)

Sócio do Ano: Pedro Marques Lopes

Atleta de Alta Competição do Ano: Raúl Alarcón (W52-FC Porto, vencedor da Volta a Portugal)

Atleta Revelação do Ano: Diogo Costa (futebol)

Recordação: Rui Teixeira (guarda-redes)

Atleta do Ano: Iker Casillas (guarda-redes)

Jovem Atleta do Ano: Diogo Leite (futebol)

Futebolista do Ano: Alex Telles (futebol)

Treinador do Ano: Sérgio Conceição

Parceiro: Câmara Municipal do Porto

Dirigente do Ano: Matos Fernandes (presidente da AG)