Pinto da Costa: "Temos de ser diferentes e respeitar os adversários"

Durante o jantar comemorativo da conquista de Viena, em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira, Pinto da Costa salientou que o F. C. Porto está a "festejar" e não a "ofender quem não tenha vencido".

"Comemoramos hoje mais que uma vitória de Viena, em 1987. Comemoramos todo o tempo que se passou entre essa data e o dia de hoje. Essa noite gloriosa foi o início de uma campanha de vitórias, crescimento, união, fervor por uma região e país", começou por dizer.

O líder do F. C. Porto garantiu que, apesar de alguns percalços durante a presidência, "teve muitas alegrias" no clube azul e branco, que começaram em Viena.

"Em 1982, quando um grupo de amigos e portistas iniciou um movimento que me havia de levar à presidência, foi aqui, na Vila da Feira, que nos apercebemos do entusiasmo que estava a provocar nos portistas e foi aqui que decidimos que não podíamos desiludir as pessoas que estavam a acreditar em nós. Se, ao longo destes 36 anos, tive muitos aborrecimentos e lutas, tive também muitas noites de imensa alegria. E a primeira grande noite de glória para F. C. Porto foi em Viena"

Pinto da Costa aproveitou para dizer que o F. C. Porto "tem de ser diferente", garantindo que os azuis brancos apenas estão a festejar e não a ofender os adversários.

"É fácil quando se ganha fazer um discursos que a comunicação social gosta e escolher a frase mais picante que possa atingir alguém. Desenganem-se: estamos a festejar uma vitória e não a ofender quem não tenha conseguido vencer. Temos de ser diferentes e respeitar os adversários, respeitar e não fazer discursos que atinjam os outros. Estamos apenas aqui para festejar e não ofender ninguém", concluiu.