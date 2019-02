Pinto da Costa: "Tenho 189 camisolas, uma delas do Benfica"

JN Hoje às 19:39 Facebook

Pinto da Costa marcou presença, esta quinta-feira, na apresentação do livro "A pele do Dragão", de Francisco Araújo, que relata a história dos 125 anos do F. C. Porto através de camisolas de jogo. Na ocasião, o líder dos azuis e brancos revelou que tem uma coleção de camisolas, entre elas uma do... Benfica.

"Tenho 189 camisolas. A maioria é do F. C. Porto, mas tenho de outros clubes. Tenho uma do Benfica que guardo com grande satisfação. Foi uma oferta do António Simões, com a dedicatória 'Para o senhor Pinto da Costa, com um abraço amigo do António Simões', revelou o presidente dos campeões nacionais.

Além de ter destacado a camisola do Benfica, Pinto da Costa destacou outras, embora a preferida seja a do F. C. Porto na final da Taça dos Campeões Europeus frente ao Bayern Munique, em 1987.

"Tenho uma do lateral-esquerdo do Bayern Munique, de 1987, porque o Inácio trocou de camisola com ele e depois ofereceu-ma. Tenho a que o Deco usou na apresentação no Barcelona: está encaixilhada com uma dedicatória. Tenho também a da estreia do Vítor Baía, em Guimarães, lançado pelo Quinito", disse.

E quanto a equipamentos alternativos, Pinto da Costa deixou uma garantia. "Não gosto muito disso mas temos tido algumas bonitas. Quando o céu for vermelho, mudaremos para vermelho. Mas enquanto o inferno for vermelho, não mudamos para o vermelho", disse com boa disposição.