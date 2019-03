Nuno A. Amaral Hoje às 09:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Pinto da Costa elogia a "extraordinária exibição" dos dragões no jogo com a Roma, que lhes permite estar entre "os oito melhores da Europa", entre reparos ao VAR do clássico de sábado.

Foi com emoção que Pinto da Costa reagiu, em declarações exclusivas ao JN, à qualificação dos dragões para os quartos de final da Liga dos Campeões.