O F. C. Porto emitiu, esta terça-feira, um comunicado a informar que Pinto da Costa vai recorrer da decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

"Jorge Nuno Pinto da Costa vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto do castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que foi hoje anunciado. O presidente do F. C. Porto considera a decisão injusta e atentatória do direito à liberdade de expressão", pode ler-se no site oficial do clube azul e branco.

Recorde-se que Pinto da Costa foi suspenso 90 dias e multrado em 11.480 euros por declarações sobre arbitragens.

Por situação idêntica, Fábio Coentrão também foi suspenso por dois jogos.