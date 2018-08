Pinto da Costa vai tentar Casillas e revela telefonema de Jesus a Sérgio

Sofia Esteves Teixeira 06 Maio 2018 às 23:15 Facebook

No final do encontro com o Feirense, o presidente dos dragões salientou que o F. C. Porto foi um justo campeão, prometeu fazer os possíveis para que Casillas fique no plantel e revelou um telefonema de Jorge Jesus a Sérgio Conceição.

"Este tem um significado especial, porque sabendo-se muita coisa que se ficou a saber, criou-se um espírito de revolta e de união. É uma vitória. Não é deste, nem daquele. É de todos. Vitória na Luz? O campeonato é uma prova de regularidade. Todos os jogos foram importantes. Se não ganhássemos na Madeira, em Braga e no Boavista, isso não servia para nada", começou por dizer Pinto da Costa.

O líder máximo dos dragões revelou, ainda, um telefonema de Jorge Jesus a dar os parabéns a Sérgio Conceição.

"Só não reconhece quem não tiver... nem digo! Mas pelas mensagens que recebi de quase todos os adversários, até um grande treinador como o Jorge Jesus telefonou ao Sérgio Conceição. Só tem dúvidas quem quiser".

Quanto à continuidade de Casillas, Pinto a Costa foi categórico.

"Gostava que ficasse. Vou tentar que fique. Futuro? O que vamos fazer terá de ser determinado em reunião da administração. Não é o momento para estar a falar disso", salientou.