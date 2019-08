Pinto da Costa visita jogadores no treino

JN Hoje às 17:17 Facebook

O treino do F. C. Porto, que continua a preparar a receção ao Vitória de Setúbal, no sábado, às 21.30 horas, teve a visita do presidente Pinto da Costa. Casillas, como se pode comprovar nas fotografias divulgadas pelos dragões, também esteve presente.

Loum (treino condicionado) e Sérgio Oliveira (tratamento) são os jogadores que figuram no boletim clínico dos dragões.

O F. C. Porto volta a treinar esta sexta-feira, às 10.00 horas, no Olival. A partir das 12.30 horas, Sérgio Conceição faz a antevisão do F. C. Porto -Vitória de Setúbal.