"Pior equipa do mundo" quer contratar Karius

O Íbis Sport Clube, clube de Pernanbunco que está no livro Guinness como o "pior clube do mundo", distinção ganha por não conseguir qualquer triunfo durante quatro anos (julho de 1980 e junho de 1984), ofereceu-se este domingo para contratar Loris Karius, guarda-redes do Liverpool.

"Olá Liverpool podem vender-nos o guarda-redes Karius? Por favor", propôs o clube através do Twitter.

O guarda-redes alemão esteve em grande destaque na final de sábado da Liga dos Campeões, em Kiev, frente ao Real Madrid, mas pelos piores motivos: Karius cometeu dois erros enormes, que acabaram por ser decisivos para os merengues conquistarem a 13.ª Liga dos Campeões.