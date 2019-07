Piqué condenado a pagar dois milhões em impostos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 10:32 Facebook

O futebolista espanhol Gerard Piqué foi esta quarta-feira condenado pelo tribunal a pagar 2,1 milhões de euros de impostos após ter perdido o último recurso contra a Agência Tributária espanhola.

O tribunal recusou o recurso interposto pela defesa do jogador do Barcelona contra uma decisão do Tribunal Administrativo Económico Central, que condenava Piqué a pagar 2,1 milhões de euros correspondentes a multas e impostos atrasados de 2008 a 2010.

Em causa estão impostos não declarados entre 2008 e 2010 ao simular um contrato de direitos de imagem com uma empresa da qual é acionista maioritário.

O atleta foi acusado de "simular as vendas dos direitos de imagem a uma das sociedades": "A omissão de declaração em Espanha dessas receitas foi, no mínimo, voluntária ou negligente", sublinhou o acórdão da Audiência Nacional. O central espanhol será obrigado a regularizar os impostos em atraso, no valor de 1,458 milhões de euros, mais uma penalização de 678 mil euros.

O futebolista, campeão mundial em 2010 e campeão europeu em 2012, pretende apresentar um último recurso no Supremo tribunal.