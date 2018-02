Piqué "vinga-se" do Espanyol e mantém Barcelona invicto

JN Hoje às 18:26 Facebook

Twitter

O central Gerard Piqué, assobiado de princípio ao fim, vingou-se este domingo do Espanyol, ao apontar o golo da igualdade no dérbi aos 82 minutos, mantendo o líder Barcelona invicto na Liga espanhola.

A formação comandada pelo ex-técnico do Benfica Quique Flores ameaçou endereçar a segunda derrota da época aos vizinhos catalães, depois da conseguida na Taça do Rei, ao adiantar-se aos 66 minutos, por Gerard Moreno.

No charco em que se transformou o relvado do Estádio Cornella de Llobregat, face à chuva intensa que se abateu sobre Barcelona, o Barça ainda conseguiu, porém, salvar um ponto, somando agora 18 vitórias e quatro empates, em 22 jogos.

O encontro foi intenso e o primeiro equipa a criar verdadeiro perigo foi o Barcelona, num remate de fora da área do brasileiro Coutinho à barra, aos 22 minutos. Leo Baptistão respondeu por duas vezes, mas não conseguiu bater Ter Stegen.

Na segunda parte, o relvado foi-se tornando cada vez mais complicado, sobretudo para o futebol do Barça, e, aos 66 minutos, o Espanyol adiantou-se, num cabeceamento de Gerard Moreno, em resposta a um centro de Sergio Garcia.

O líder do campeonato estava, visivelmente, com dificuldades, mas, aos 82 minutos, conseguiu chegar ao empate, com Piqué a responder de cabeça a um livre do argentino Lionel Messi, que começou no banco e só entrou aos 59. Nesse mesmo minuto, saiu o português Nelson Semedo, que começou de início.

Até ao final, a tensão aumentou, com Gerard Moreno a pedir a expulsão, com uma entrada forte sobre Piqué, valendo-lhe a boa vontade do árbitro, que só lhe mostrou o amarelo.

Com este resultado, o Barcelona pode ver encurtada para nove pontos a vantagem sobre o Atlético de Madrid, se os colchoneros vencerem em casa o Valência, terceiro colocado. No quarto posto, está o Real Madrid (2-2 no reduto do Levante, no sábado).

No primeiro encontro do dia, o Getafe empatou a zero na receção ao Leganés.