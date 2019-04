Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Durante o encontro deste sábado, entre o Moreirense e o Santa Clara, o guarda-redes do Moreirense foi expulso depois de ter acertado no pescoço de Schettine. Mais tarde, nas redes sociais, o guardião disse estar "revoltado" com a decisão do árbitro.

Veja o lance:

Nas redes sociais, Pedro Trigueira salientou que o lance não foi intencional. O guarda-redes disse ainda estar "revoltado" com a decisão do árbitro e que se tentou defender.

"Em minha defesa, relativamente à minha expulsão aos 30" de jogo.... Ao min 23 acontece isto... é o vale tudo em relação ao guarda redes! No lance que fui expulso tinha o jogador da equipa adversária em cima de mim, tento defender-me de me voltar a aleijar...como se vê neste vídeo que partilho. Nunca na vida seria algo intencional, aleijar um adversário e o que fiz foi apenas com o objetivo de o afastar de mim. Resultado, vi o cartão vermelho! Estou revoltado apesar de ter consciência do que fiz também não acho que me deveria ter colocado outra vez em posição de me magoarem mais uma vez... Enfim !", escreveu.