Pizzi eleito melhor jogador do mês de agosto

O médio do Benfica foi o mais votado pelos treinadores, à frente de Bruno Fernandes e de Medhi, anuncia a Liga de clubes.

Pizzi, que marcou três golos e fez duas assistências nas três jornadas disputadas em agosto, foi eleito o melhor do mês com 21,40% dos votos. Bruno Fernandes, do Sporting, recebeu 20,74% e Medhi, do Rio Ave, 11,85% das preferências.

O jogador do Benfica tem um total de sete golos marcados em cinco jogos, contando os dois golos apontados no início de agosto na Supertaça, diante do Sporting (5-0), e, já em setembro, com mais dois tentos, frente ao Sporting de Braga (4-0).

A Liga já tinha anunciado as escolhas dos treinadores por setores, com os jogadores do F. C. Porto Marchesín, Alex Telles e Zé Luís a serem o melhor guarda-redes, defesa e avançado, e Bruno Fernandes, do Sporting, o melhor médio.

João Pedro Sousa, que conduziu o Famalicão à surpreendente condição de líder do campeonato, foi eleito melhor treinador de agosto, à frente de Sérgio Conceição (F. C. Porto) e de Carlos Carvalhal (Rio Ave).

Na II Liga, a escolha do melhor jogador em agosto recaiu no avançado Adriano Castanheira (Sporting da Covilhã), que supera Zé Tiago (Mafra) e Feliz (Feirense).