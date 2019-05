Pizzi: "Já me sinto uma referência"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Após mais uma renovação pelo Benfica, Pizzi mostrou-se "feliz" e considerou-se uma referência do clube encarnado.

Foi um dos indiscutíveis no onze encarnado esta época e, esta segunda-feira, voltou a renovar. Pizzi aumentou a ligação com o Benfica até 2023 e não escondeu a satisfação por poder continuar de águia ao peito.

"É um prazer enorme fazer parte deste clube. É sinal de que o meu trabalho está a ser bem feito e desenvolvido da melhor maneira. Quero agradecer a todas as pessoas envolvidas, ao presidente, aos meus colegas, porque sem eles isto não seria possível, à equipa técnica, a todo o staff envolvido no nosso dia a dia e, claro, à minha família, porque tem um peso muito grande em mais uma renovação e faz parte deste meu crescimento desde o primeiro momento no Benfica", começou por dizer o médio em declarações à BTV.

Numa época que acabou com a conquista do título e bons números em termos individuais, Pizzi, que já leva cinco épocas ao serviço do Benfica, disse já se sentir uma "referência" para colegas e adeptos.

"Não começámos tão bem, mas acabámos de uma maneira muito boa e positiva. Todas as épocas são especiais ao serviço deste grande clube. Todos os momentos ao serviço do Sport Lisboa e Benfica são especiais e este título é um dos momentos mais importantes para nós, pois foi uma reconquista do que é nosso. Já são cinco anos ao serviço do Benfica, já me sinto uma referência quer para os adeptos quer para todas as pessoas aqui dentro. Temos um plantel bastante jovem, aliado a muita experiência, com uma qualidade humana muito grande. Sinto-me uma referência para todos eles, porque todos juntos conseguimos fazer esta família, que é o Sport Lisboa e Benfica, uma família mais forte, mais unida. Estou muito orgulhoso por fazer parte e continuar a fazer parte desta família", concluiu o português.

O médio de 29 anos chegou ao clube encarnado em 2013/14, do Atlético de Madrid, num negócio que custou 14 milhões de euros aos cofres da Luz. Na primeira temporada, foi cedido por empréstimo ao Espanhol mas regressou na época seguinte e tornou-se um dos imprescindíveis da equipa encarnada.

Nas cinco épocas de águia ao peito, Pizzi disputou 230 jogos, marcou 46 golos e conquistou nove títulos: quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e duas Supertaças.