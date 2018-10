Hoje às 18:29 Facebook

O Benfica anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato com Pizzi.

O anúncio da extensão contratual do futebolista internacional português com o emblema das águias foi feito nas redes sociais, com diversas fotos do médio, mas sem a divulgação de pormenores contratuais.

Na publicação oficial, Pizzi surge a cumprimentar Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica.